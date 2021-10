Andraz Sporar foi a figura do triunfo do Middlesbrough em Cardiff.



O avançado esloveno anotou abriu caminho ao triunfo do Boro com um golo aos 35 minutos, de pontapé de penálti. Na segunda parte, o jogador que está cedido pelo Sporting ao emblema do Championship assistiu Payero para o 2-0 final.



Este foi o segundo jogo consecutivo em que Sporar marcou.

Veja: