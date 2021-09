O Tottenham sofreu a terceira derrota consecutiva na Premier League ao perder por 3-1 no dérbi de Londres frente ao Arsenal, numa partida da sexta jornada.



Os «spurs» tiveram uma entrada desastrosa no encontro e aos 12 minutos já perdiam por 1-0. Após uma perda de bola na zona do meio-campo, Odegaard descobriu Saka na direita e o internacional inglês assistiu Smith-Rowe para um remate fácil à entrada da pequena área.



Apesar da vantagem no marcador, os «gunners» não tiraram o pé do acelerador e só não marcaram o 2-0 porque Lloris travou o remate de Partey. Não marcou o médio ganês, marcou o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang. A jogada começou no guarda-redes Ramsdale, passou por Xhaka e Tierney até o capitão do Arsenal libertar Smith-Rowe. O jovem da formação dos «gunners» conduziu até cruzar para Aubameyang fazer o 2-0 (27m).



Depois do golo, o atacante deslizou de joelhos pelo relvado, imitando a icónica celebração de Henry precisamente contra o Tottenham há uns anos. Se o jogo já estava a fugir à equipa de Nuno Espírito Santo, escapou-lhe por completo aos 34 minutos. Nova saída do conjunto de Arteta com Saka a fazer o 3-0 após ganhar um ressalto à entrada da área.

A segunda parte foi completamente distinta, visto que o Arsenal procurou abrandar o ritmo de jogo e não foi à procura do quarto golo. Por outro lado, Nuno Espírito Santo trocou o «apagado» Dele Alli e Tanganga por Emerson e Skipp. Os «spurs» estiveram mais equilibrados e assustaram o rival londrino como nunca.



Harry Kane desperdiçou na cara de Ramsdale o que não é habitual. Depois da perdida do capitão, Gil lançou Reguillón e este cruzou rasteiro para o pontapé certeiro de Son. Estavam cumpridos 79 minutos.



Arteta foi mexendo na equipa e trocou Xhaka, Saka e Smith-Rowe por Maitland-Niles e Lokonga. O Arsenal tentou fechar os caminhos para a sua baliza, mas esteve perto de sofrer novo golo nos descontos. Lucas Moura encheu o pé e viu Ramsdale negar-lhe o 3-2 com uma defesa impressionante para a trave.



O Arsenal venceu justamente e igualou o Tottenham no 9.º lugar da Premier League. Ambas as equipas têm nove pontos.