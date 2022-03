Num jogo importante na luta pela Europa, o Tottenham venceu este domingo o West Ham por 3-1, num encontro referente à 30.ª ronda da Premier League.



Os «spurs» beneficiaram de um autogolo de Zouma para se colocarem em vantagem aos nove minutos. Pouco depois, aos 24, os londrinos aumentaram a vantagem graças a um golo de Son. O internacional sul-coreano acabaria por bisar à passagem dos 88 minutos.



Pelo meio, os «hammers» encurtaram a diferença no marcador por Said Benrahma aos 35 minutos, insufuciente para evitar a derrota.



No outro jogo da Premier League realizado este domingo, o Leicester bateu o Brentford no King Power por 2-1 com golos de Castagne e Maddison. O melhor que os londrinos conseguiram foi reduzir por Wissa aos 85 minutos.



Refira-se que Ricardo Pereira não foi opção na equipa dos «foxes», assistindo a todo o jogo do banco.

Com estes resultados, o Tottenham isolou-se no quinto lugar, ultrapassando o Man. United. Já o West Ham é sétimo enquanto o Leicester ocupa a 10.ª posição. Por sua vez, o Brentford é 15.º colocado.