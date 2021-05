A uma jornada do final da Premier League, a luta pelos lugares de acesso às competições europeias está ao rubro.



No regresso dos adeptos aos estádios em jogos do campeonato, Tottenham foi surpreendido em casa pelo Aston Villa (2-1). Os spurs começaram melhor e marcaram cedo por Steven Bergwijn aos oito minutos, mas um autogolo incrível de Reguillón aos 20 minutos deu esperança ao conjunto de Birmingham.



Ainda antes do intervalo, o Villa chegou ao golo da vitória por Watkins a passe de Traoré. Quem aproveitou o desaire do Tottenham foi o Everton de André Gomes. Os toffees bateram os Wolves, que tiveram Semedo, João Moutinho, Neves e Fábio Silva de início, graças a um golo de Richarlison.



Refira-se que Nuno Espírito Santo lançou Vitinha para os dez minutos finais e deixou Rui Patrício no banco de suplentes. Já André Gomes jogou os sete minuto finais da partida.



Por sua vez, o Arsenal venceu o dérbi londrino frente ao Crystal Palace, no penúltimo jogo da carreira do técnico Roy Hogdson.



Os «gunners» chegaram ao intervalo em vantagem graças a um golo de Pépé. No entanto, os «eagles» igualaram no segundo tempo por Benteke. O Arsenal acabaria por chegar ao triunfo com dois golos nos descontos: Martinelli fez o 2-1 e Nicolas Pépé bisou, fixando o resultado final.



No outro jogo já realizado, o Newcastle bateu o despromovido Sheffield United por 1-0 com um golo de Willock - sexto jogo seguido a marcar.



Assim, o Tottenham continua com 59 pontos no sexto lugar, mas em igualdade pontual com o Everton e apenas com mais um ponto que o Arsenal. O West Ham, que ainda não jogou, pode fugir à concorrência e acabar a jornada na sexta posição.