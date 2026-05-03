O Tottenham venceu o Aston Villa por 2-1, em jogo a contar para a 35.ª jornada da Premier League, e deixa a zona de despromoção.

Com uma entrada forte no Villa Park, a formação de Londres fez, num espaço de 25 minutos, dois golos que davam uma vantagem confortável no marcador.

O primeiro chegou pelos pés do ex-Atlético de Madrid Gallagher. O médio inglês recuperou a bola à entrada da área e, com um remate forte, fez o primeiro do encontro (12m). Pouco tempo depois, Richarlison tinha a cabeça no sítio certo para responder ao cruzamento de Mathys Tel (25m).

Quem não gostou do sucedido foram os adeptos do Aston Villa que, depois da derrota frente ao Nottingham Forest na primeira mão das «meias» da Liga Europa, decidiram abandonar o estádio devido aos dois golos do Tottenham.

No segundo tempo, a turma de Unai Emery procurava chegar ao golo, que só chegou perto do final (90+6m). Buendía, assistido por Matty Cash, reduziu a desvantagem para 2-1, mas o golo do médio argentino não evitou a derrota.

Com este resultado, o Tottenham ocupa o 17.º lugar - primeiro acima da água, com 37 pontos. O Aston Villa, por sua vez, é quinto classificado, com 58 pontos.