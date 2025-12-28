Foram precisos 112 jogos oficiais de seniores até que Archie Gray marcasse um golo. E bem que celebrou o feito. O Tottenham beneficiou de um golo solitário do jovem defesa-central para vencer o Crystal Palace, neste domingo.

Num jogo entre duas equipas londrinas, o Palace jogou em casa e teve consideravelmente mais posse de bola e remates do que o oponente, especialmente na segunda parte.

Porém, foi na primeira metade que o Tottenham marcou. Na sequência de um canto, Richarlison desviou para a pequena área onde surgiu o felizardo Gray, a marcar de cabeça.

Curiosamente, Richarlison teve dois golos anulados neste jogo. O português João Palhinha entrou na segunda parte. Este triunfo do Tottenham representa um regresso às vitórias após duas derrotas seguidas.

Já o Crystal Palace sofre o terceiro desaire consecutivo. O Palace é nono classificado com 26 pontos, enquanto o Tottenham soma 25, em 11.º.

No outro duelo da tarde da Premier League, o Sunderland empatou a uma bola com o Leeds United (1-1). Adingra marcou na primeira parte, Calvert-Lewin empatou na segunda.

O Sunderland já soma 28 pontos, em oitavo lugar, longe da zona de despromoção. O Leeds tem tido mais dificuldade e é 16.º, com 20 pontos. Apesar disso, não perde há cinco jogos.