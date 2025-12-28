VÍDEO: Tottenham vence com primeiro golo da carreira de Gray
João Palhinha entrou em jogo no decorrer da segunda parte
Foram precisos 112 jogos oficiais de seniores até que Archie Gray marcasse um golo. E bem que celebrou o feito. O Tottenham beneficiou de um golo solitário do jovem defesa-central para vencer o Crystal Palace, neste domingo.
Num jogo entre duas equipas londrinas, o Palace jogou em casa e teve consideravelmente mais posse de bola e remates do que o oponente, especialmente na segunda parte.
Porém, foi na primeira metade que o Tottenham marcou. Na sequência de um canto, Richarlison desviou para a pequena área onde surgiu o felizardo Gray, a marcar de cabeça.
Curiosamente, Richarlison teve dois golos anulados neste jogo. O português João Palhinha entrou na segunda parte. Este triunfo do Tottenham representa um regresso às vitórias após duas derrotas seguidas.
Já o Crystal Palace sofre o terceiro desaire consecutivo. O Palace é nono classificado com 26 pontos, enquanto o Tottenham soma 25, em 11.º.
No outro duelo da tarde da Premier League, o Sunderland empatou a uma bola com o Leeds United (1-1). Adingra marcou na primeira parte, Calvert-Lewin empatou na segunda.
O Sunderland já soma 28 pontos, em oitavo lugar, longe da zona de despromoção. O Leeds tem tido mais dificuldade e é 16.º, com 20 pontos. Apesar disso, não perde há cinco jogos.