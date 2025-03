Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, foi «apanhado» numa longa conversa com Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, e com Luís Campos, conselheiro desportivo do clube francês, logo após o final do jogo que apurou a equipa de Parque dos Príncipes para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Uma conversa nos acessos aos balneários do Estádio de Anfield e que está a dar azo a várias especulações, uma vez que o central neerlandês, no Liverpool desde 2018, está em final de contrato com o clube inglês e estará livre para assinar por um novo clube no final da época.

Antes desta conversa, Van Dijk já tinha dado os parabéns ao PSG pela qualificação para os quartos de final nas entrevistas rápidas que se seguiram ao triunfo da equipa francesa no desempate por penáltis. «Parabéns ao PSG, eles foram muito bons nos dois jogos, têm qualidade para derrotar qualquer adversário, os avançados são muito perigosos e diretos. O seu treinador, Luis Enrique, transformou-os numa equipa muito boa», referiu o central em declarações ao ao Canal +.

Já no jogo da primeira mão, o central neerlandês tinha reagido, ao intervalo do jogo no Parque dos Príncipes, a uma crítica de Luís Campos à arbitragem do jogo da primeira mão.

Veja as imagens da conversa entre Van Dijk e os dirigentes do PSG: