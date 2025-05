Num duelo entre despromovidos, estava apenas em jogo a honra. O Leicester City recebeu o Ipswich Town na tarde deste domingo, na penúltima jornada da Premier League, por 2-0. A equipa da casa venceu num jogo que ficou marcado por uma despedida - a de Jamie Vardy.

Um dos nomes históricos do clube inglês fez o último jogo em casa, no King Power Stadium. E marcou o golo número 200 pelo Leicester diante do Ipswich, no 500.º jogo pelo clube do coração.

Aos 28 minutos, o avançado marcou num belo movimento à ponta-de-lança, finalizando com dois toques. Celebrou de forma efusiva.

Aos 80 minutos, já com Ricardo Pereira em campo, o capitão saiu para dar lugar a um colega e foi ovacionado pelos adeptos. Teve direito até a guarda de honra. É o adeus do veterano de 38 anos.

Noutro duelo da tarde, o Everton bateu outro clube despromovido, o Southampton, por 2-0, com um bis de Ndiaye. Beto e Mateus Fernandes jogaram pelas respetivas equipas.