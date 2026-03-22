VÍDEO: Vítor Pereira vence e ultrapassa o Tottenham, NES perde
Nottingham Forest triunfa por 3-0 em Londres. West Ham derrotado pelo Aston Villa por 2-0
Sem vencer na Liga inglesa há quase dois meses, o Nottingham Forest, comandado pelo português Vítor Pereira e próximo adversário do FC Porto na Liga Europa, foi até Londres vencer o Tottenham por 3-0, em jogo da 31.ª jornada.
Este é um triunfo com redobrada importância para a equipa do técnico luso, que assim ultrapassa os «spurs» na tabela, numa altura em que as duas equipas lutam pela fuga à despromoção. Além disso, poderá ter sido o último jogo de Igor Tudor no comando técnico da equipa londrina.
Contas feitas, o Nottingham sobe a 16.º, com 32 pontos, enquanto o Tottenham – que teve João Palhinha como suplente não utilizado – cai para 17.º, com 30, apenas mais um do que o West Ham, de Nuno Espírito Santo, que está em zona de descida e esta tarde perdeu por 2-0 com o Aston Villa.
O primeiro golo do Forest apareceu em cima do minuto 45, na sequência de um pontapé de canto. Neco Williams colocou a bola na área e, de cabeça, Igor Jesus abriu o marcador.
Já na segunda parte, a defesa do Tottenham deu muito espaço a Morgan Gibbs-White (62m) e, na zona de penálti, o médio inglês encostou para o 2-0.
O último golo da partida foi apontado por Taiwo Awoniyi, com um desvio na área após cruzamento de Neco Williams, aos 87 minutos.
Ao contrário de Vítor Pereira, a tarde de Nuno Espírito Santo não correu nada bem, dada a derrota por 2-0 no Villa Park.
Com Mateus Fernandes e Pablo no onze (cumpriram os 90 minutos), o West Ham sofreu o primeiro golo logo aos 15 minutos, da autoria de John McGinn. Ollie Watkins, aos 68 minutos, fechou as contas do jogo.
Enquanto o West Ham está no 18.º lugar, na luta pela permanência, o Aston Villa reforçou o quarto posto, com 54 pontos, a apenas um do pódio.