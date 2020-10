O Watford venceu na noite desta sexta-feira o Derby County por 1-0, em Pride Park, no jogo que abriu a quinta jornada da II Liga inglesa, o Championship.

Com o português Domingos Quina a titular, o Watford decidiu o jogo a seu favor com um golo espetacular de João Pedro, já na segunda parte. Aos 76 minutos, o jogador de 19 anos ajeitou a bola e, com um remate em arco à entrada da área, bateu o guardião Marshall.

Quina cumpriu 88 minutos e foi substituído por Garner.

O Watford soma agora 10 pontos e subiu, à condição, do sétimo ao quinto lugar. Pode apenas ser ultrapassado pelo Luton e igualado pelo Blackburn no final da jornada.