Danny Welbeck, outrora um dos avançados mais promissores do Manchester United, do Arsenal e da seleção inglesa, tenta voltar ao mais alto nível, agora ao serviço do Watford.

A época não tem sido fácil para o jogador de 29 anos que, só nesta terça-feira, em jogo da 34.ª jornada da Premier League, se estreou a marcar.

Aliás, desde agosto de 2018, há quase dois anos, portanto, que Welbeck não marcava em jogos do campeonato.

Mas fê-lo em grande estilo, é preciso dizê-lo: na receção do Watford ao Norwich, Welbeck marcou o golo do triunfo dos hornets, com um vistoso pontapé de bicicleta.

