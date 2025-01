No primeiro jogo após a demissão de Julen Lopetegui, já com Graham Potter no banco, o West Ham deixou escapar a vantagem que trazia desde os nove minutos e foi eliminado pelo Aston Villa da Taça de Inglaterra, ao perder por 2-1 na terceira eliminatória.

Os «hammers» abriram o marcador no Villa Park com um golo de Lucas Paquetá.

Já no segundo tempo, veio a reviravolta. Onana empatou o jogo aos 71 minutos e, aos 76, Morgan Rogers selou o triunfo dos «villans».