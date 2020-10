O Wolverhampton venceu esta segunda-feira na deslocação ao terreno do Leeds, por 1-0, no jogo que encerrou a jornada cinco da Premier League.

À portuguesa, já que estrearam o terceiro equipamento inspirado com as cores de Portugal, os wolves chegaram ao triunfo graças a um golo de Raul Jiménez, antigo avançado do Benfica, aos 70 minutos, isto depois de uma primeira parte dominada pelo Leeds de Marcelo Bielsa.

O golo de Jiménez:

Além do equipamento «português, atuaram no conjunto de Nuno Espírito Santo Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Podence, Pedro Neto e Rúben Neves, este último como suplente utilizado.

Na equipa da casa, Bielsa lançou Hélder Costa de início: o extremo foi substituído à entrada para os últimos 20 minutos.

Com este resultado, o Wolverhampton sobe ao sexto lugar da tabela classificativa, com nove pontos. Já o Leeds é décimo, com sete.

Refira-se ainda que mais cedo, o West Brom empatou a zero na receção ao Burnley. Krovinovic, médio emprestado pelo Benfica, foi titular no WBA.