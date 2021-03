O Wolverhampton empatou este sábado na deslocação ao Villa Park, ante o Aston Villa (0-0), no duelo da 27.ª jornada da Premier League inglesa.

Com cinco portugueses no onze inicial - Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Pedro Neto - os lobos começaram por levar dois sustos na trave da baliza à guarda de Patrício, com Watkins e Konsa, aos quatro e 14 minutos, respetivamente, a fazerem abanar a equipa visitante.

Foram esses dois lances os motivos de maior interesse da primeira parte, que chegou ao fim com o 0-0 no marcador, resultado que se manteria até ao apito final.

Na segunda parte, a equipa comandada por Nuno Espírito Santo dispôs das melhores ocasiões, com Pedro Neto a deixar um primeiro aviso ao que aí vinha, com uma arrancada ainda no meio-campo defensivo e remate para defesa de Emiliano Martínez, ao minuto 49.

Aos 56 minutos, Saiss teve o golo nos pés, mas falhou de forma incrível (vídeo abaixo) na pequena área. Depois, ao minuto 77, foi novamente um defesa, Coady, a falhar a outra grande ocasião da equipa.

O português Fábio Silva rendeu Willian José no ataque no minuto seguinte, deixando o Wolverhampton com seis portugueses em campo, mas nada mais se alterou.

Com este resultado, o Villa é nono, com 40 pontos. O Wolverhampton soma agora 35 e está no 12.º posto, mas à mercê de Crystal Palace (34 pontos) e Southampton (33 pontos), equipas com menos um jogo disputado.

A ocasião soberana desperdiçada por Saiss: