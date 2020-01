O Wolverhampton está fora da Taça de Inglaterra. Após um nulo no Molineux, os Lobos perderam em Old Trafford com um golo de Juan Mata aos 67 minutos.



Com Jorge Mendes (está a negociar a saída de Bruno Fernandes para Manchester) a assistir nas bancadas, a equipa de Nuno Espírito Santo marcou logo aos dez minutos. Jiménez ganhou a bola a Maguire e assistiu Pedro Neto que bateu Romero. Contudo, o golo do português foi invalidado por falta do mexicano no início do lance.





Jorge Mendes esteve a assistir ao Man. United-Wolves



Com Moutinho e Neves no meio-campo, o Wolverhampton concedeu poucas ocasiões ao rival. A exceções foram um remate de James que Ruddy travou com mestria e um tiro de Martial de fora da área.



Filme do jogo



Na etapa complementar os red devils começaram melhor e criaram duas situações para marcar por Mata e James. Porém, o golo que decidiria a eliminatória surgiu à entrada para os vinte minutos finais. Maguire bateu longo, Martial livrou-se de Coady e serviu Juan Mata que isola picou a bola por cima de Ruddy.



O melhor que os Wolves conseguiram foi um disparo de Ruben Neves por cima numa jogada de laboratório e saem de cena nos 32 avos de final. A única má notícia da noite para Solskjaer acabou por ser a lesão de Rashford: o avançado esteve 15 minutos em campo e pode falhar a visita a Anfield no próximo domingo.