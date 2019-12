O Wolverhampton escolheu um dos golos de Rúben Neves como melhor da década, anunciou o clube da Liga inglesa, que recordou o momento soberbo com um vídeo nas redes sociais.

O lance de génio aconteceu a 11 de abril de 2018, ainda no championship, quando a equipa comandada por Nuno Espírito Santo lutava pela subida à Premier League e tinha pela frente o Derby County. Os Wolves já venciam por 1-0, com golo do português Jota, quando aos 52 minutos, Rúben Neves recebeu a bola na sequência de um pontapé de canto e disparou colocado para o fundo das redes, levantando os adeptos no Molineux, que não esqueceram o momento de brilhantismo e distinguiram agora o atleta português.

A cumprir a terceira temporada na armada lusa do Wolverhampton, o médio de 22 anos tem sido peça chave na estratégia da equipa, com 14 golos em 112 jogos, tendo sido já indicado como potencial reforço de grandes clubes europeus.

Revealing the Wolves goal of the decade, as voted for by the fans...



(Try to act surprised) 🥁



It's Ruben Neves 🆚 Derby County!



🐺🚀 pic.twitter.com/Af0FEvL2QM