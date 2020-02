O Nottingham Forest recebeu e venceu o Leeds United por 2-0 no City Ground, em jogo da 31.ª jornada da segunda liga inglesa, o Championship.

O lateral-esquerdo português Yuri Ribeiro, titular no Nottingham, tal como o compatriota Tobias Figueiredo, assistiu Sammy Ameobi para o primeiro golo do jogo, aos 31 minutos da primeira parte. Do lado do Leeds, vice-líder do campeonato, o português Hélder Costa também alinhou em todo o jogo, que terminou praticamente com o 2-0, aos 90+5’, por Walker. Pelo meio, o jogo ficou marcado por um cabeceamento de Cooper, defendido mesmo em cima da linha de golo por Samba, como comprovou a tecnologia de linha de golo.

Veja os golos do Nottingham e o golo que não aconteceu por centímetros para o Leeds:

Com este resultado, o Nottingham continua no quarto lugar, agora com 54 pontos, colocando-se ainda mais na disputa dos lugares cimeiros. O Leeds segue em segundo, com 55 pontos, mas foi apanhado pelo Fulham de Ivan Cavaleiro, que venceu fora o Blackburn, por 1-0, com o português a titular, substituído ao minuto 90.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Com estes desfechos, o West Bromwich Albion de Matheus Pereira e Krovinovic - respetivamente jogadores cedidos por Sporting e Benfica - pode aumentar a distância na liderança, caso vença o Millwall no domingo: tem 56 pontos e menos um jogo.

Nos outros jogos com portugueses, houve empate a um golo no Reading-Hull City. Do lado dos locais, Lucas João foi ausência, por lesão. Já Luís Lopes fez o jogo todo do lado dos visitantes.

Já Elliot Simões alinhou no empate do Barnsley, 1-1, na receção ao Sheffield Wednesday.

CHAMPIONSHIP: resultados e classificação