Um dia após a estreia a marcar na Premier League, Carlos Vinícius abordou o percurso até chegar ao Tottenham, elogiou José Mourinho e explicou as diferenças dos métodos de trabalho deste para os de Jesus.



O avançado começou por confessar que chegou a chorar por não conseguir evidenciar-se e que apenas um olheiro o impediu de desistir. Esse scout acabou por trazer Vinícius para o Real Sport Clube, onde desatou a marcar golos.



«Quando o meu contrato com o Palmeiras acabou, a minha vida tornou-se um deserto. Fui para a Caldense e quase não joguei, fui para o Grêmio Anápolis e aconteceu o mesmo. Foi uma fase muito difícil na minha vida, na vida da minha esposa e dos meus filhos. Não via mais soluções no futebol para colocar o pão na mesa da minha família. Um dia, no Grêmio Anápolis comecei a chorar. Percebi que realmente precisava de parar, aquilo não me estava a fazer bem», disse, em declarações ao Globo Esporte, antes de continuar.



«Estava praticamente tudo certo para deixar o futebol. No entanto, apareceu um olheiro e perguntou-me se não queria ir disputar a II Liga portuguesa. Aceitei logo! É a mesma coisa que oferecer água a uma pessoa que está a morrer de sede.»



O jogador de 25 anos teve sucesso em Massamá, saltou para o Nápoles e foi cedido ao Rio Ave. Mais tarde, passou pelo Mónaco até assinar pelo Benfica por aproximadamente vinte milhões de euros.



«Quando cheguei à Luz, vi que estava preparado para despontar como um dos melhores. Se hoje estou na Premier League, que é o maior campeonato do mundo, é porque todos esses clubes foram importantes na minha carreira», defendeu.



Vinícius iniciou a pré-época nas águias e trabalhou com Jorge Jesus. Apesar do pouco tempo de trabalho com o técnico dos encarnados, o brasileiro deixou-lhe elogios, embora o considere diferente de Mourinho.



«Cada um tem as suas qualidades. Ambos são grandes treinadores. Foi uma honra ter tido a oportunidade de trabalhar com os dois. Mas estive pouco tempo com o Jesus. Fiz a pré-época e dois jogos. Entende-se que o Jesus não foi campeão como foi no Brasil à toa. Por outro lado, eu tenho o Mourinho que ganhou tudo, e fez o que fez pelo futebol. Não me cabe dizer quem é o melhor», referiu.



De seguida, o atacante dos «spurs» revelou como é trabalhar com o «Special One» diariamente e qual a relação que este mantém com o plantel.



«Mourinho sabe lidar com o balneário, sabe o que cada jogador gosta. Sabe levar as pessoas. E se o balneário está feliz, as coisas em campo acabam por fluir. Ele sabe que isso é importante. O Mourinho está sempre na brincadeira. Preocupa-se connosco, pergunta-nos como estamos e como está a nossa família», contou.



Por último, Vinícius apontou Lucas Moura como a principal ajuda na adaptação a Terras de Sua Majestade, considerando-o «um presente de Deus».



«O Lucas foi um presente de Deus na minha vida. Todos brincam e dizem que onde o Lucas está, eu também estou (risos). Quando cheguei a Londres, eu e a minha família ficámos no hotel do clube nos primeiros três dias. O Lucas convidou-nos para ficar em casa dele. Ficámos lá até arranjar a minha casa. Ele e a sua esposa trataram-nos muito bem. Ele é o meu tradutor, professor, amigo, tudo. Quem me socorre é ele», afirmou.



Curiosamente foi Lucas Moura quem assistiu Vinícius para o primeiro golo na Premier League, anotado no passado domingo contra o Aston Villa.