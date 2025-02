O Wolverhampton, orientado por Vítor Pereira, avançou para os oitavos de final da Taça de Inglaterra ao derrotar o Blackburn Rovers, do Championship, por 0-2, no Ewood Park.

Com Toti Gomes, Nelson Semedo, Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes no onze inicial, os Wolves resolveram a eliminatória no espaço de um minuto. Aos 33, João Gomes inaugurou o marcador e, no lance imediatamente seguinte, Matheus Cunha fez o segundo da equipa mais portuguesa da Premier League.

O Blackburn, com Yuri Ribeiro (ex-Sp. Braga) em estreia pela equipa principal, não teve argumentos para reentrar na discussão do encontro, despedindo-se da Taça de Inglaterra.

A quarta ronda da prova encerra esta tarde com os jogos Plymouth Argyle-Liverpool (15:00) e Aston Villa-Tottenham (17:35).