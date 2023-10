Contratado ao Leeds United por uma verba a rondar os 45 milhões de euros no verão de 2022, Kalvin Phillips tarda em afirmar-se no Manchester City. Com apenas 26 jogos disputados pelos «citizens», internacional inglês abriu a porta à saída do Etihad.



«Vou tomar uma decisão sobre o meu futuro nos próximos meses», referiu, citado pelo «The Guardian», após o jogo da Inglaterra contra Itália.



«Southgate disse que tenho de jogar para manter o meu lugar. É o que quero fazer. Estou de acordo com ele», acrescentou ainda.



Antes de chegar ao City, Kalvin Phillips jogou no Leeds United.