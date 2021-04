Callum Robinson recebeu insultos racistas na redes sociais após a goleada do WBA em casa do Chelsea, informou o clube inglês.



Numa nota divulgada nas redes sociais, os «baggies» informam que já reportaram a situação à polícia das West Midlands e confessam-se «chocados» com as mensagens recebidas pelo internacional da República da Irlanda.



Lembre-se que Callum Robinson marcou dois golos aos londrinos, em Stamford Bridge.