Há esperança renovada para os «baggies» na luta pela permanência na Premier League inglesa.

Em duas jornadas, o West Bromwich sacudiu o mais provável destino da despromoção e mostrou que, no futebol, tudo pode mudar de um momento para o outro.

Depois da goleada por 5-2 ao Chelsea, em Stamford Bridge, a equipa comandada por Sam Allardyce recebeu e venceu o Southampton por 3-0 na 31.ª jornada e, com sete jogos pela frente, acalenta as hipóteses de ficar na elite: está a oito pontos do Newcastle, primeira equipa em zona de salvação. Foi preciso esperar pela reta final do campeonato para ver duas vitórias consecutivas da equipa na prova.

O WBA chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças a um golo de penálti do ex-Sporting Matheus Pereira, aos 32 minutos, seguido de um golo de Matt Phillips, ao minuto 35. Antes, aos cinco minutos, Diagne já tinha visto um golo anulado por fora-de-jogo.

No segundo tempo, Callum Robinson, ao minuto 69, sentenciou o encontro com o 3-0 final, que só não foi alterado porque Ward-Prowse, já em tempo de compensação, não conseguiu bater Sam Johnstone da marca de penálti para o tento de honra dos visitantes.

Os «baggies» continuam no 19.º e penúltimo lugar, com 24 pontos, mas agora a dois do Fulham, 18.º, que tem 26 e mais um jogo disputado. O Newcastle e o Brighton (estes com menos um jogo) têm 32 pontos cada e estão mais perto para os homens de Allardyce, que prometem dar luta até ao final. O Southampton segue em 14.º, com 36 pontos.