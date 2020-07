Atualmente ao serviço campeão turco Istambul Basaksehir, Demba Ba confessou que esteve no centro de uma disputa entre Arsène Wenger e José Mourinho em cima do fecho do mercado de verão em 2013.

«Estive muito perto [do Arsenal]. Eu estava na minha casa de Paris, de folga, quando recebi uma chamada do Arsène Wenger a pedir-me para ir a Londres para fazer exames médicos. Acordei às 9 da manhã no dia do fecho do mercado e meti-me num comboio para Londres, mas nunca se concretizou», recordou em entrevista à edição de agosto da FourFourTwo.

Porquê? Demba Ba explicou que talvez Mourinho, acabado de regressar a Stamford Bridge, receasse que o rival londrino se tornasse mais poderoso. «O Arsenal fez algumas transferências no mesmo dia [Ozil e o ex-Sporting Viviano] e Mourinho optou por bloquear o negócio por não querer ajudar a tornar mais forte um dos seus adversários.»

Demba Ba acabou por ficar no Chelsea: em 29 jogos (apenas seis como titular) marcou oito golos e acabou por deixar os blues no final dessa época rumo aos turcos do Besiktas, não sem antes novo desejo de Mourinho: «Lembro-me de falar com ele quando a época terminou. Ele pediu-me para ficar mais um ano, mas eu já tinha decidido sair.»