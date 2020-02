Arsène Wenger, ex-treinador do Arsenal e agora Diretor Técnico para o Desenvolvimento do Futebol, na FIFA, falou esta segunda-feira sobre o castigo imposto pela UEFA ao Manchester City, defendendo que quem não cumpre as regras deve ser punido.

«Sempre defendi o controlo das regras financeiras e de obrigar os clubes a trabalharem de acordo com as receitas reais que têm. As regras são o que são, é preciso respeitá-las. Quem não respeitar e for apanhado a tentar contornar as regras, através de esquemas mais ou menos legais, tem de ser punido», afirmou o francês na conferência de imprensa dos Prémios Laureus, em Berlim.

«Acredito que o desporto é tentar vencer respeitando as regras. Nós celebramos os melhores em todos os desportos e queremos saber que respeitam as regras», frisou Arsène Wenger, e lembrou, em jeito de brincadeira, os jogadores que perdeu para os citizens quando orientava o Arsenal: «Eles compraram os meus jogadores todos.»

Recorde-se que o Manchester City foi punido pela UEFA por incumprimento do fair-play financeiro, que significou uma punição de dois anos de ausências das provas europeias.