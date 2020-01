Matheus Pereira foi suspenso por três jogos devido a «conduta violenta», anunciou esta quarta-feira o West Bromwich.

O extremo emprestado pelo Sporting foi castigado pela Federação inglesa por causa de uma agressão na primeira parte da partida ante o Stoke City.

O West Brom diz que não vai recorrer da decisão e, por isso, Matheus vai falhar os jogos com o West Ham, para a Taça de Inglaterra, e com o Cardiff e o Luton, do Championship.