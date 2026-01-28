Já há acordo entre o West Ham e o Flamengo para a transferência de Lucas Paquetá.

O emblema inglês confirmou, esta quarta-feira, que deu autorização ao médio de 28 anos para viajar para o Rio de Janeiro e cumprir a habitual bateria de exames médicos, antes de assinar pelo Mengão. Os «hammers» não divulgaram os valores envolvidos, mas tanto a imprensa brasileira como a inglesa apontam para uma transferência de 42 milhões de euros, ou seja, Paquetá vai tornar-se o reforço mais caro da história do futebol brasileiro.

O West Ham garantiu que ainda tentou convencer Paquetá a ficar em Londres, mas o médio quer voltar ao Brasil. Nuno Espírito Santo perde, assim, uma das figuras do West Ham, mas que já não jogou nas últimas partidas. Esta época, levava cinco golos em 19 jogos.

Paquetá saiu do Flamengo em 2018, para rumar ao Milan. Passou ainda pelo Lyon, antes de alinhar na Premier League.