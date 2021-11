O West Ham mostrou neste domingo o porquê de estar a ser a equipa sensação da Premier League, ao vencer o Liverpool por 3-2. O resultado permite à equipa londrina subir ao terceiro lugar, precisamente por troca com o conjunto de Jurgen Klopp.

A equipa da casa chegou à vantagem graças a um autogolo de Alisson aos 4m, num lance em que os jogadores do Liverpool ficaram a pedir falta sobre o guarda-redes brasileiro.

Trent Alexander-Arnold empatou aos 41m na marcação perfeita de um livre perfeito, mas na segunda parte o West Ham confirmou o triunfo, acabando com a invencibilidade dos reds no campeonato.

Fornals fez o 2-1 aos 67m e Zouma apontou o 3-1 aos 74m. Origi, que substituiu o português Diogo Jota aos 76m, ainda reduziu a desvantagem do Liverpool aos 83m, mas os três pontos ficaram mesmo em Londres.

Com este resultado, o West Ham passa a somar os mesmos 23 pontos que o Manchester City, mais um do que o Liverpool, e menos três do que o líder Chelsea.