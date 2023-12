O Wolverhampton empatou em casa com o Nottingham Forest a um golo. José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo foram titulares. Fábio Silva não saiu do banco de suplentes dos «wolves». Pedro Neto ficou de fora devido a lesão.

A equipa visitante ainda chegou a estar a vencer. Toffolo inaugurou o marcador aos 14 minutos, mas pouco depois da meia hora Matheus Cunha fez o empate, após assistência de Pablo Sarabia, antigo jogador do Sporting.

Com este resultado, o Wolverhampton subiu ao décimo segundo lugar da Premier League, com 19 pontos. O Forest ocupa o décimo sexto posto, com 14 pontos.

O encontro entre o Brighton e o Burnley também terminou empatado a um golo. O conjunto de Vincent Kompany marcou primeiro. Odobert finalizou para o 1-0 aos 45 minutos, mas aos 77 minutos Adingra salvou um ponto para o conjunto de Roberto De Zerbi.

Após este empate, o Brighton continua no oito lugar do campeonato, com 26 pontos. O Burnley é décimo nono colocado, com oito pontos.

Já o Sheffield United derrotou em casa o Brentford por 1-0. James McAtee, já no tempo de compensação do primeiro tempo, deu os três pontos à equipa de Chris Wilder.

Apesar do triunfo, o Sheffield United continua no último lugar da Premier League, com oito pontos, os mesmos do Burnley, que é penúltimo colocado. O Brentford está no décimo primeiro lugar, com 19 pontos.