A missão continua muito difícil, mas o Wolverhampton deu mais uma prova de que – mesmo que possa vir a ser despromovido ao Championship – tem uma palavra a dizer na reta final da Premier League. E, mesmo não tendo ganho esta segunda-feira, ela ficou dita.

Depois das vitórias ante Aston Villa (2-0) e Liverpool (2-1), o último classificado da Premier League – que já evitou ser a equipa com a pior prestação da história do campeonato – esteve a perder por 2-0 na visita ao Brentford, mas recuperou e somou um ponto, fruto do empate a duas bolas, no duelo que fechou a 30.ª jornada.

O Brentford adiantou-se no marcador com um golo de cabeça de Michael Kayode, aos 22 minutos, após cruzamento de Keane Lewis-Potter. Ao minuto 37, Igor Thiago, assistido na área por Dango Ouattara, encostou para o 2-0, batendo o guarda-redes português José Sá. Um lance com méritos para o guarda-redes Caoimhin Kelleher, que encontrou Ouattara com um grande pontapé.

Porém, o Wolverhampton conseguiu reduzir antes do intervalo, aos 44 minutos, por Adam Armstrong, relançando o jogo para a segunda parte, na qual chegaria o 2-2. Aos 77 minutos, Tolu Arokodare (que tinha entrado aos 74m) cabeceou na área para o golo do empate, assistido por João Gomes.

Pouco depois, Arokodare quase fez o golo da reviravolta, mas a bola foi ao ferro da baliza (79m). O Brentford também teve uma boa ocasião em cima do minuto 90, mas Reiss Nelson deu meio com a cabeça, meio com o ombro na bola e esta passou a rasar o poste. Por essa altura, o treinador Rob Edwards já tinha lançado o português Rodrigo Gomes (entrou aos 87m), que ainda teve um grande esforço ao ganhar um pontapé de canto em cima do quinto e último minuto de compensação. Porém, o lance em nada resultou.

O Brentford, treinado por Keith Andrews, ocupa o sétimo lugar, com 45 pontos. O Wolverhampton continua no 20.º e último posto, agora com 17 pontos, menos três do que o Burnley (19.º classificado com 20) e a 12 pontos dos lugares acima da zona de descida, onde surge o Nottingham Forest com 29 pontos no 17.º lugar, os mesmos do West Ham, 18.º em zona de descida.

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