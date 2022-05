O Wolverhampton está em queda na Premier League. A equipa orientada por Bruno Lage empatou a uma bola contra o já despromovido Norwich e somou o sexto jogo sem vencer.



Com Toti Gomes, João Moutinho, Rúben Neves e Neto de início, os lobos chegaram ao intervalo a perder - Pukki deu vantagem aos canários ao minuto 37. Bruno Lage lançou Chiquinho ao intervalo e pouco depois, o Wolverhampton chegou ao empate graças a um golo de Ait Nouri.



Ao contrário de José Sá e Trincão que não saíram do banco e do lesionado Semedo, Podence e Fábio Silva deram o contributo à equipa no quarto de hora final, mas não conseguiram alterar o rumo dos acontecimentos.



Quem esteve perto de ultrapassar ss Wolves na tabela classificativa foi o Brighton. Os «seagulls» estiveram a vencer em Leeds (marcou Welbeck) até ao minuto 90+1, mas permitiram o empate nos descontos. Pascal Struijk marcou um golo que pode ser importantíssimo para o conjunto de March que para já, deixa a zona de descida por troca com o Burnley.



Aston Villa e Crystal Palace empataram a um golo em Birmingham enquanto o Leicester, sem Ricardo, goleou o já despromovido Watford por 5-1 com dois golos de Vardy, outros tantos de Barnes e outro de Maddison.



O Wolverhampton é 8.º classificado com 51 pontos e já sem possibilidades de chegar aos lugares europeus. Confira a classificação da Premier League.