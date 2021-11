O antigo futebolista, Ron Flowers, campeão do mundo em 1966 pela Inglaterra, faleceu esta sexta-feira, aos 87 anos, informou o Wolverhampton.



«É com muita tristeza que anunciamos a morte de Ron Flowers, que foi vice-presidente e uma lenda do clube», escreveram os lobos, no site oficial.



O ex-médio jogou toda a carreira nos Wolves, sagrando-se campeão inglês em 1954, 1958 e 1959. Além disso, Flowers fez parte da equipa de Alf Ramsey que se sagrou campeão do Mundo em 1966.