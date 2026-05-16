Xabi Alonso vai ser o treinador do Chelsea na próxima temporada, estão a avançar várias fontes da imprensa em Inglaterra e em Espanha, neste final de tarde de sábado.

O treinador espanhol, que estava sem clube desde que deixou o Real Madrid, já acertou os termos do contrato com os Blues e vai assinar um contrato válido por quatro temporadas.

Xabi Alonso deve chegar nos próximos dias a Londres para começar a trabalhar no novo clube