Internacional
Há 10 min
Xabi Alonso é o novo treinador do Chelsea, anunciam em Inglaterra
Acordo com os Blues é total
Acordo com os Blues é total
Xabi Alonso vai ser o treinador do Chelsea na próxima temporada, estão a avançar várias fontes da imprensa em Inglaterra e em Espanha, neste final de tarde de sábado.
O treinador espanhol, que estava sem clube desde que deixou o Real Madrid, já acertou os termos do contrato com os Blues e vai assinar um contrato válido por quatro temporadas.
Xabi Alonso deve chegar nos próximos dias a Londres para começar a trabalhar no novo clube
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