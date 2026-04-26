Xavi Simons, criativo do Tottenham, confirmou as piores expectativas através das redes sociais. Saiu com aparato do Tottenham-Wolves deste sábado, aparentando ter-se lesionado gravemente no joelho.

Saiu de maca do encontro e, já depois da imprensa inglesa ter avançado uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho, Simons confirma uma ausência prolongada.

«Dizem que a vida pode ser cruel e hoje sinto que é mesmo assim. A minha época chegou a um fim abrupto e estou apenas a tentar assimilar isto. Sinceramente, estou de coração partido. Nada disto faz sentido. Tudo o que eu queria era lutar pela minha equipa e agora essa possibilidade foi-me tirada... juntamente com o Mundial. Representar o meu país neste verão... simplesmente desapareceu», escreveu nas redes sociais.

«Vai demorar algum tempo até me sentir em paz com isto, mas continuarei a ser o melhor colega de equipa que puder. Não tenho dúvidas de que, juntos, vamos vencer esta batalha. Vou percorrer este caminho agora, guiado pela fé, com força, com resiliência e com convicção, enquanto conto os dias que faltam para voltar ao campo. Tenham paciência comigo», pediu Simons, de 23 anos.

O neerlandês tinha em perspetiva jogar no segundo Mundial da sua carreira. Participou no Euro 2024 e no Mundial 2022. Cumpre a primeira temporada no clube inglês, vindo do Leipzig.