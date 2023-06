Wilfried Zaha, internacional marfinense do Crystal Palace, juntou-se ao rapper britânico Stormzy para a compra do AFC Croydon Athletic, clube da nona divisão inglesa.

Ambos foram criados em Croydon, no sul de Londres, e decidiram formar um consórcio com Danny Young, antigo roupeiro do Crystal Palace, entretanto transferido para responsável do departamento de apoio aos jogadores.

De acordo com o comunicado do AFC Croydon, o negócio está sujeito ainda à aprovação da federação inglesa e da respetiva liga.