Desde Espanha chega uma história pouco habitual. Se hoje em dia os clubes preferem guardar as contratações e renovações de contrato com todo o secretismo, Carlo Ancelotti foi sincero e confirmou a renovação de contrato com Ferland Mendy antes do anúncio oficial.

O defesa de 29 anos vai na sexta época ao serviço dos merengues, tendo realizado 176 partidas, nas quais apontou seis golos e 10 assistências. Agora, assina um novo vínculo válido até 2027.

«Estamos muito satisfeitos, ele [Mendy] renovou o seu contrato. Está muito bem. O seu nível defensivo é muito elevado. Não é que tenha dificuldades com a bola, é que não lhe peço para fazer o trabalho que os outros laterais fazem», admitiu Carlo Ancelotti, em conferência de imprensa.

«Temos um extremo esquerdo muito forte, pelo que não é necessário pedir-lhe que faça muito em termos ofensivos. Ele poderia fazê-lo, mas não lhe pedimos que o faça. É melhor que ele fique atrás, porque por vezes tem de trabalhar na defesa», completou o técnico campeão europeu.

O lateral esquerdo francês terminava contrato no próximo verão.