O Huachipato está obrigado a disputar dois jogos no mesmo dia. Perante este cenário, o clube chileno decidiu vender um ingresso que dá acesso aos dois encontros com 50 por cento de desconto.



Um 2x1 no fundo.



O Huachipato defronta o O'Higgins, às 12h00, em jogo em atraso da 23.ª jornada da Liga chilena e logo de seguida, às 14h30, tem duelo agendado com o Imperial Unido, para a Taça.



Espera-se, de resto, que a equipa habitualmente titular seja utilizada na Liga e os menos utilizados no encontro da Taça.