Aposentado do futebol há dois anos, Eden Hazard, hoje com 34 anos, surpreendeu ao participar numa prova de ciclismo em Espanha, em Maiorca. O internacional belga, que brilhou ao serviço do Chelsea e terminou a carreira no Real Madrid, cumpriu 225 quilómetros de uma corrida que juntou mais de 8.500 participantes, entre eles o selecionador argentino de futebol, Lionel Scaloni.

«Foi muito duro, mas sinto-me bem. Nos primeiros quilómetros correu tudo bem, mas os últimos 25… Tenho as pernas assim (gestos de inchadas). Tenho de treinar mais e de perder peso», comentou o antigo futebolista, hoje com 34 anos, no final da prova, momento que pontuou com uma cerveja.

A corrida realizada na ilha de Maiorca ficou ainda marcada pela morte de um participante britânico, que sofreu uma paragem cardíaca enquanto pedalava. O caso está a ser investigado pelas autoridades espanholas.

«Queremos transmitir as nossas mais sinceras condolências à família e aos seus entes queridos», partilhou a organização da prova, em comunicado.