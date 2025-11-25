O bicampeão austríaco, Sturm Graz, está a promover uma campanha de angariação de fundos que ajudem a financiar a construção de um novo complexo desportivo. O objetivo passa por amealhar 500 mil euros até ao final do ano, sendo que o projeto está orçamentado em cerca de 16 milhões de euros.

A obra contempla três campos, um pavilhão e um edifício onde funcionará a parte administrativa do clube. Tudo para ser construído numa área de 32.000 metros quadrados na localidade de Graz-Puntigam.

Werde ein Teil von unserem Jahrhundertprojekt und hol dir dein Early-Bird-Package unter: https://t.co/kYNCCvcQas! 🖤 #sturmgraz pic.twitter.com/vjAqnKs9qA — SK Sturm Graz (@SKSturm) November 25, 2025

As verbas doadas podem ir dos 100 até aos 1.000 euros, com diferentes regalias de acordo com o valor oferecido, pode ler-se no site do clube austríaco. Até ao momento, foram angariados quase 82 mil euros.

«Com o novo centro de treinos de Puntigam, o Sturm Graz pretende criar uma infraestrutura sustentável para os jovens. Será um marco na história de 116 anos do clube. Este crowdfunding oferece a todos os adeptos a oportunidade de apoiarem este projeto histórico e de se imortalizarem nele», explica o clube.

O Sturm Graz, bicampeão austríaco, disputa a Liga Europa, na qual ocupa o 25.º lugar.