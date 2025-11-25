INCRÍVEL: clube promove angariação de fundos para novo complexo desportivo
Objetivo do Sturm Graz passa por conseguir 500 mil euros até ao final do ano
Objetivo do Sturm Graz passa por conseguir 500 mil euros até ao final do ano
O bicampeão austríaco, Sturm Graz, está a promover uma campanha de angariação de fundos que ajudem a financiar a construção de um novo complexo desportivo. O objetivo passa por amealhar 500 mil euros até ao final do ano, sendo que o projeto está orçamentado em cerca de 16 milhões de euros.
A obra contempla três campos, um pavilhão e um edifício onde funcionará a parte administrativa do clube. Tudo para ser construído numa área de 32.000 metros quadrados na localidade de Graz-Puntigam.
Werde ein Teil von unserem Jahrhundertprojekt und hol dir dein Early-Bird-Package unter: https://t.co/kYNCCvcQas! 🖤 #sturmgraz pic.twitter.com/vjAqnKs9qA— SK Sturm Graz (@SKSturm) November 25, 2025
As verbas doadas podem ir dos 100 até aos 1.000 euros, com diferentes regalias de acordo com o valor oferecido, pode ler-se no site do clube austríaco. Até ao momento, foram angariados quase 82 mil euros.
«Com o novo centro de treinos de Puntigam, o Sturm Graz pretende criar uma infraestrutura sustentável para os jovens. Será um marco na história de 116 anos do clube. Este crowdfunding oferece a todos os adeptos a oportunidade de apoiarem este projeto histórico e de se imortalizarem nele», explica o clube.
O Sturm Graz, bicampeão austríaco, disputa a Liga Europa, na qual ocupa o 25.º lugar.