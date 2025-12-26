Internacional
Há 2h e 41min
INCRÍVEL: jogador do Real Madrid desafia tigre para exercício de força
Dean Huijsen imita Luka Modric em duelo improvável
RAS
Dean Huijsen imita Luka Modric em duelo improvável
RAS
Entre um futebolista e um tigre, quem terá mais força? A resposta parece, e é mesmo, óbvia, mas continua a haver quem queria desafiar a lógica.
Depois de Luka Modric o ter feito, no início deste ano, foi a vez de Dean Huijsen, defesa-central do Real Madrid e da seleção espanhola, tentá-lo também.
Terá sido um duelo equilibrado? Veja por si próprio:
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS