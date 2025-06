Cristiano Ronaldo é o ídolo de muitos, inclusive de Victor Osimhen. Em conversa ao podcast Daddy Freeze, o avançado nigeriano do Nápoles, que esta época esteve emprestado ao Galatasaray, revelou os bastidores do dia em que conheceu o craque português.

«Costumava dizer aos meus amigos: no dia em que jogar contra o Ronaldo, o Messi ou o Neymar, essas lendas, pessoas de quem gosto muito, vou tirar uma fotografia com eles. Não quero saber, mesmo que percamos por 10-0», contou Osimhen.

A desejada fotografia aconteceu depois de um jogo entre o Nápoles e Juventus, quando Cristiano Ronaldo ainda vestia a camisola da 'Vecchia Signora', mas não foi tarefa fácil.

«Vi o Ronaldo, fiquei impressionado. Depois do jogo disse-lhe: 'Cristiano, gostava de tirar uma fotografia contigo.' Ele respondeu: 'Sim, vem ao balneário.' E tinha acabado de perder o jogo...», lembrou o jogador.

«Fui rapidamente ao meu balneário antes, nem cinco minutos demorei e quando cheguei o Ronaldo já estava no ginásio. Foi o Buffon que me viu e que me avisou. Ficámos os dois sentados à espera, a conversar... passaram quase 30 minutos. No final, esperei uma hora», confidenciou o jogador que ficou impressionado com a disciplina e o físico do craque português: «O físico dele, os músculos, as veias... até parece que tem 25 anos.»

O final feliz que Osimhen esperava aconteceu: «Tirámos a foto, ele apertou-me a mão e disse: 'Grande jogo, continua.' Ele tem realmente uma personalidade incrível», elogiou.