Assistência de Nico Reniero, golo de... um tufo de relva. Ou o que sobrou dela, numa das pequenas áreas do estádio Anxo Carro, casa do Lugo. A equipa galega recebeu o Athletic Bilbao B e venceu com ajuda do terreno de jogo.

Tudo aconteceu aos 41 minutos do duelo da Primera RFEF, a terceira divisão espanhola, no Grupo A. O remate de Nico Reniero parecia destinado a sair pelo lado de fora do poste direito, tanto que o guarda-redes Mikel Santos nem se atirou ao chão.

Porém, o mau estado do relvado naquela zona acabou por desviar a bola para dentro da baliza, sem que o guarda-redes basco pudesse reagir. Acabou por ser o único golo do jogo, ditando a vitória do Lugo sobre a equipa B basca, ultrapassando-os na tabela. Os galegos têm 40 pontos e os forasteiros 39.