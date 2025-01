A ex-estrela alemã que atuou em clubes como Bayern Munique e Arsenal, Lukas Podolski, esteve em destaque por más razões num jogo amigável na Polónia.

O campeão do mundo pelos germânicos em 2014, agora com 39 anos, foi autor de uma entrada muito feia, que tem motivado críticas por parte dos fãs e da imprensa internacional, dadas as circunstâncias do encontro.

No último fim de semana, foram realizados vários torneios de futebol de salão na Polónia. O maior deles foi a «Supercopa Spodek», que reuniu nove mil adeptos em Katowice. Muitas estrelas da Polónia, Chéquia e Eslováquia apareceram e os organizadores contaram com a presença de ícones internacionais como Jerzy Dudek e Lukas Podolski.

No jogo de atribuição do terceiro lugar, o antigo internacional alemão, que usava a braçadeira de capitão, fez um carrinho que embateu no joelho do adversário. Como se não bastasse, de seguida atirou a bola contra o jogador e dirigiu algumas palavras furiosas ao adversário, que ficou caído no chão.

Esta não é a primeira vez que Podolski faz algo do género. Em 2023, num evento de solidariedade organizado por ele, havia sido protagonista de um episódio semelhante onde faz uma falta, contesta-a de forma efusiva e acaba expulso do evento que ele próprio organizou.