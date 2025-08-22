A Federação Romena de Futebol veio negar qualquer tipo de manipulação no sorteio do play-off da Taça, que decorreu na terça-feira e rapidamente levantou suspeitas nas redes sociais.

Em causa está o momento em que Gabriel Bodescu, vice-secretário geral da Federação, retirou a bola com o nome do Corvinul Hunedoara, equipa do segundo escalão. A urna que continha as bolas com os nomes dos clubes estava sobrelotada e o dirigente pegou logo numa bola com a mão esquerda. Ainda tentou misturar as outras bolas com a mão direita, mas sempre com a primeira em que pegou colada à mão esquerda, da qual viria a retirar o papel.

O Corvinul Hunedoara foi o sorteado e vai, assim, defrontar o Farul Constanta, equipa que tinha saído antes.

A polémica instalou-se nas redes sociais, com acusações de manipulação. Ora, a Federação Romena explicou que, de facto, o tamanho da urna «era menor do que o ideal para garantir uma mistura mais fácil das bolas».

Ainda assim, o organismo assegura que «isso não afetou de forma alguma a imparcialidade do processo, uma vez que a mistura e o sorteio foram realizados em conformidade com os procedimentos e perante representantes de alguns dos clubes participantes».

«A Federação Romena de Futebol rejeita categoricamente qualquer tentativa de criar a impressão de que houve qualquer favoritismo ou arranjo no sorteio, especificamente no jogo Corvinul Hunedoara – Farul Constanța, e permanece dedicada aos princípios de integridade, transparência e justiça na organização de competições nacionais, opondo-se firmemente a qualquer sugestão infundada de manipulação», lê-se no comunicado.