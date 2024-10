Das profundezas do futebol caribenho, bem distante dos holofotes da alta roda do futebol europeu, surge um futebolista que viralizou nas redes sociais não pela sua habilidade com a bola... mas pela cabeleira.

E que cabeleira. Com longas rastas que se estendem para lá dos joelhos, Aedan Scipio, internacional pela pequena ilha de Anguila, até usa um elástico à altura da cintura para impedir que a cabeleira interfira no jogo.

Aos 33 anos, Scipio jogou apenas no Roaring Lions, do país-natal. Soma oito internacionalizações por Anguila, desde 2021.

Anguila é um território ultramarino britânica, pertencente à Commonwealth. Tem a segunda pior seleção do mundo pelo ranking da FIFA.

Aqui, vemo-lo ao entrar aos 63 minutos do Anguila-Belize, a contar para a Liga das Nações da CONCACAF (Confederação de Futebol da América do Norte e do Centro), em jogo decorrido passado dia dez de outubro.