«Surpreendente e dececionante». Foi desta forma que o Inter de Milão reagiu à exclusão de Lautaro Martínez do lote de finalistas ao prémio «The Best».



«É surpreendente e dececionante que o Lautaro Martínez não esteja, depois de uma temporada excecional. As suas exibições extraordinárias contribuíram para conduzir o Inter a um marco histórico e a seleção da Argentina à vitória na Copa América», referiu o presidente do emblema italiano, Giuseppe Marotta, em declarações à ANSA.



«Esta exclusão ignora não só os números e sucessos, mas também o impacto que teve nos jogos decisivos. Isso é um mau sinal, os jogadores que se destacam de forma tão significativa deveriam ser recompensados. Esperamos que no futuro o devido reconhecimento seja dado aos que, como o Lautaro, continuam a brilhar em campo», acrescentou.



Na época passada, o internacional argentino anotou 27 golos em 44 jogos.