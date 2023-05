O Inter de Milão, finalista da Liga dos Campeões esta temporada, assegurou a presença na edição de 2023/24, ao vencer no Giuseppe Meazza a Atalanta, por 3-2, na 37.ª e penúltima jornada da liga italiana.

Romelu Lukaku abriu o marcador logo no primeiro minuto de jogo e Barella fez o 2-0 dois minutos depois, mas Pasalic (36m) apontou o golo que reduziu a desvantagem dos forasteiros.

Já no segundo tempo, Lautaro Martínez dilatou o resultado (77) e um autogolo de Onana, em tempo de descontos, ditou o resultado final.

O Inter subiu ao segundo lugar, com 69 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por Lazio e Milan nesta ronda, sabendo de antemão que já não vai terminar abaixo do top-4. Já a Atalanta, é quinta classificada, com 61 pontos, mas pode ser ultrapassada pela Juventus.

Também este sábado, a Salernitana de Paulo Sousa venceu na receção à Udinese (3-2).

Beto e Buta foram lançados no lado visitante aos 64 e 86 minutos, respetivamente. O ex-Sporting Zeegelaar foi expulso por acumulação de amarelos na reta final do encontro.

Além da derrota da Roma, de José Mourinho, durante a tarde, o Torino goleou no reduto do Spezia (4-0).