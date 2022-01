Sofrido, mas conseguido. O Inter de Milão recebeu e venceu o Veneza por 2-1, num triunfo que aconteceu já em cima do minuto 90, graças a um cabeceamento certeiro de Edin Dzeko, no duelo da 23.ª jornada da Serie A, a principal liga italiana de futebol.

A equipa visitante, que teve o português Nani no banco de início – o extremo entraria aos 81 minutos – inaugurou o marcador aos 19 minutos, pelo francês Thomas Henry, mas Nicolò Barella conseguiu o empate para o Inter ainda na primeira parte, aos 40 minutos.

O lance decisivo da partida aconteceu aos 90 minutos, com uma investida de Denzel Dumfries pela direita a resultar num cruzamento bem conseguido para Dzeko bater o guarda-redes Luca Lezzerini.

Com este triunfo, o Inter chega aos 53 pontos, tendo mais cinco do que o Milan, com o mesmo número de jogos (recorde-se que o Inter tem ainda por jogar o duelo ante o Bolonha, da 20.ª jornada, que foi adiado). O Veneza é 17.º, acima da zona de descida, com 18 pontos, mais dois do que o Cagliari, 18.º com 16 pontos.

No primeiro jogo deste sábado no principal campeonato italiano, houve empate sem golos no Génova-Udinese, no jogo de estreia do treinador Alexander Blessin na equipa da casa. O sucessor de Shevchenko viu o guarda-redes da Udinese, Marco Silvestri, ser protagonista em alguns lances perigosos que podiam ter dado golo. Porém, o 0-0 não se alterou, num jogo em que o português Beto foi titular na equipa visitante e saiu aos 73 minutos.

Este sábado, há ainda um Lazio-Atalanta, com início agendado para as 19h45.