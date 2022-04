O Inter de Milão venceu este domingo a Juventus em Turim, por 1-0, dando uma prova clara de força e afirmação na luta pelo título e uma sapatada nas escorregadelas consecutivas nas mais recentes jornadas da Serie A italiana.

Em Turim, no duelo da 31.ª jornada, um golo do turco Hakan Çalhanoglu, já em tempo de compensação da primeira parte (45+4m), valeu os três pontos aos comandados de Simone Inzaghi.

Com este resultado, o Inter de Milão chega ao 63 pontos e reforça-se no terceiro lugar, a três pontos de Nápoles e de Milan, os dois primeiros classificados e ambos com 66 pontos, sendo que os napolitanos têm um jogo a mais.

O Inter, recorde-se, tinha apenas vencido duas vezes nas anteriores nove jornadas, nas quais teve ainda cinco empates e duas derrotas, mas agora a luta parece cada vez mais a três, com a Juventus mais longe. A formação de Turim tem 59 pontos e ficou com a Roma de José Mourinho – que já tinha ganho este domingo – mais perto, a cinco pontos de distância na luta pelo último posto de acesso à Champions.

Também este domingo, o avançado português Beto esteve em grande destaque, com um “hat-trick” na goleada da Udinese sobre o Cagliari.