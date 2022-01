O Inter de Milão respondeu à vitória do Milan no início do dia, venceu na receção à Lazio por 2-1 e defendeu a liderança da liga italiana na 21.ª jornada, com o oitavo triunfo consecutivo na competição.

A equipa comandada por Simone Inzaghi teve um golo anulado aos 17 minutos, a Lautaro Martínez, por fora-de-jogo, mas assumiu mesmo a liderança do marcador com um golo de Alessandro Bastoni, ao minuto 30 de jogo.

A resposta do próximo adversário europeu do FC Porto surgiu pouco depois, com Ciro Immobile a fazer o 1-1 aos 35 minutos.

Na segunda parte, Milan Skriniar devolveu a vantagem ao Inter aos 67 minutos, para o resultado final do encontro. A equipa de Milão soma 49 pontos, para 48 do vice-líder e rival Milan, sendo que os homens de Inzaghi têm ainda um jogo a menos e podem reforçar o primeiro posto da tabela.

À mesma hora, o Hellas Verona, de Miguel Veloso, perdeu por 2-1 na receção à Salernitana, equipa que vinha de sete derrotas e um empate nas últimas oito jornadas. Djuric (29m) e Kastanos (70m) marcaram os golos da equipa visitante, que ainda assim não sai do último lugar da classificação. Veloso, titular no Verona, fez a assistência para o golo da equipa da casa, apontado por Lazovic (63m).

Já este domingo, a Juventus venceu a Roma de José Mourinho num jogo eletrizante com sete golos e Beto marcou pela Udinese mas a Atalanta goleou.