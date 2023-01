O Inter de Milão somou o primeiro empate no campeonato italiano esta temporada, ao não ir além de um 2-2 no terreno do Monza, este sábado.

A formação nerazzurri adiantou-se logo aos 10 minutos, por Darmian, mas o conjunto anfitrião respondeu no minuto seguinte, por Ciurria.

Ainda na primeira parte, Lautaro Martínez (22m) voltou a dar vantagem ao Inter. Contudo, a equipa de Milão não conseguiu dilatar a diferença, colocou-se a jeito e sofreu o tento da igualdade já no terceiro minuto de descontos do segundo tempo. Luca Caldirola foi até à área contrária e cabeceou para bater Andre Onana, garantindo um ponto ao Monza.

A classificação da Serie A

Com este resultado, o Inter mantém o quarto lugar, com 34 pontos, mas pode ver o Milan (36 pontos) a distanciar-se já este domingo. O Monza, que contou com o português Dany Mota a titular, é 14.º classificado, com 18 pontos.